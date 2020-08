Affaire Lionel Messi : le Barça vire son cabinet d'avocats

Le FC Barcelone traverse une zone de turbulences depuis l'annonce des velléités de départ de Lionel Messi (33 ans). Déterminée à s'envoler vers d'autres cieux, La Pulga aimerait cependant quitter le Barça en bons termes avec sa direction. Mais voilà, celle-ci ne lui facilitera pas la tâche et compte bien s'appuyer sur la clause libératoire de son numéro dix estimée à 700 millions d'euros. Si le président des Blaugranas Josep Maria Bartomeu refuse de rencontrer sa star pour évoquer son départ, ce dernier a déjà dû prendre une décision radicale dans ce conflit.

Selon les informations de la Cadena Cope, l'homme fort du club catalan aurait communiqué au cabinet d'avocats Cuatrecasas qu'il ne comptait plus sur lui pour gérer les intérêts juridiques et fiscaux du FC Barcelone. Mais pourquoi Bartomeu a-t-il décidé de se passer des services de ce cabinet ? Tout simplement parce que Cuatrecasas défend également les intérêts d'un certain... Lionel Messi...