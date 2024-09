Litige financier : l’avocate de Kylian Mbappé met la pression sur le PSG

Une fin d’été mouvementée pour le PSG ! Tandis que le club de la capitale est en passe d’entamer son parcours en Ligue des Champions, avec avant cela un duel en Ligue 1 contre Brest, le champion de France en titre doit négocier en parallèle le litige financier l’opposant à Kylian Mbappé. À ce titre, la commission juridique de la Ligue de football professionnelle (LFP), réunie ce mercredi matin, a formulé une proposition de médiation afin d’éviter toutes démarches juridiques.

Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France, qui ne souhaite faire aucun cadeau à son ancien club, a annoncé rejeter la médiation proposée par la LFP dans un communiqué adressé à l’AFP. Dans la foulée, l’avocate du Bondynois s’est montrée claire sur les intentions de son client et a envoyé un message fort au PSG. «Mon client souhaite simplement à ce stade que son travail soit payé, comme cela doit être le cas pour tout autre joueur dans sa situation, et pour tout salarié ayant terminé son CDD», a déclaré Delphine Verheyden dans les colonnes du Monde avant de poursuivre : «On a un salarié en CDD qui va jusqu’au terme de son contrat, à qui l’employeur dit : 'tu pars ailleurs, je ne te paie pas pour le travail que tu as réalisé'. Le droit du travail doit s’appliquer.»