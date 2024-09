Litige financier : la réponse cinglante de Kylian Mbappé au PSG

Le feuilleton du litige financier opposant Kylian Mbappé et le PSG est encore loin de nous livrer son dénouement. Pour recontextualiser, l’international français avait réclamé cet été 55 millions d’euros de primes et salaires non versés (ses trois derniers mois de salaire et sa prime "éthique") par son ancien employeur, le PSG, qu’il a donc quitté après 7 ans pour rejoindre le Real Madrid.

Dans un premier temps, l’attaquant de 25 ans avait adressé une mise en demeure, souhaitant obtenir le versement de ses impayés. On apprenait au mois d’août que le joueur et son clan avaient finalement été plus loin en saisissant la commission juridique de la LFP. Ce mercredi, les représentants de Kylian Mbappé et ceux du PSG avaient donc rendez-vous à la LFP. Après maintes discussions, la Ligue a proposé une «médiation» pour régler ce litige financier.

Kylian Mbappé rejette la médiation avec le PSG proposée par la LFP

Si le PSG avait de quoi se réjouir avec cette proposition visant à arrondir les angles, le clan du joueur n’est visiblement pas de cet avis. En effet, la réponse n’a pas tardé à être rendue publique. Dans l’après-midi, l’entourage de l’attaquant du Real Madrid a annoncé rejeter cette proposition de médiation proposée par la Ligue via un communiqué transmis à l’AFP, et relayé par RMC.

En clair, Mbappé ne fera aucun cadeau à son ancien employeur et ne souhaite pas dévier de sa ligne de conduite. L’ancien parisien réclame toujours 55 millions d’euros de salaires et primes impayés à Paris. Le conflit s’étire donc, et pourrait se poursuivre du côté du tribunal. Il y a mieux comme fin de relation…