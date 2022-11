Les retrouvailles entre Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang s'annoncent houleuses

La suite après cette publicité

«Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s'en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent». «Je n'ai jamais été dans un meilleur vestiaire (que cette saison) : plus agréable, plus travailleur, il n'y a jamais eu une meilleure relation entre le staff et les joueurs et c'est un plaisir absolu en tant qu'entraîneur de faire partie de ce groupe». Les amabilités par médias interposés ont repris de plus belle le mois dernier entre Pierre-Emerick Aubameyang et Mikel Arteta, sans que l'on sache vraiment pourquoi.

Autant dire que les retrouvailles s'annoncent savoureuses entre les deux hommes à l'occasion du derby de Londres entre Chelsea et Arsenal à Stamford Bridge ce dimanche (coup d'envoi 13h, match à suivre sur notre site). Au fur et à mesure de son mandat, le technicien espagnol avait écarté son buteur, de moins en moins efficace après de très bons débuts, et capitaine. Selon lui, sa mentalité et son état d'esprit ne convenaient pas à la situation des Gunners. Après plusieurs avertissements, il l'a carrément sorti du vestiaire pour finalement résilier son contrat.

Arteta n'en pouvait plus

Moins d'un an après son départ d'Arsenal vers le Barça, ils se retrouvent en tant qu'adversaires. Ils auront plaisir à chacun de prendre le dessus sur l'autre, en témoignent leurs récents échanges dans la presse. ESPN rappelle les nombreux griefs de l'entraîneur fait au Gabonais. La liste est longue et on comprend mieux pourquoi il a préféré s'en débarrasser le plus vite possible. Entre retards et manque d'implication général, l'homme qui porte encore un tatouage sur le bras le représentant à Arsenal avec le numéro 14 a à peu près tout fait pour que Arteta n'en veuille plus.

En février 2021, Aubameyang a enfreint les restrictions liées à l'épidémie de covid-19. Il ne fut pas le seul durant cette période mais a ensuite accumulé les méfaits. Selon le média, il a manqué un dépistage, s'est présenté de nombreuses fois en retard à différentes réunions, et a demandé à plusieurs reprises de prendre du temps pour lui pour des motifs personnels. La mère de l'attaquant était notamment malade mais ses absences l'ont éloigné du groupe, et puis ses manquements le rendaient plus vulnérable face à la pandémie. Arteta a fini par dire stop, malgré la popularité de l'ancien Stéphanois, dont le style de vie détaché à également pu agacer certains dans le vestiaire.