Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang détruit Mikel Arteta

Une sortie fracassante. De passage dans une vidéo Youtube réalisée par A Jewellers et publiée il y a quelques heures, Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) s'en est pris à son ancien entraîneur à Arsenal, Mikel Arteta. « Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s'en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent », a ainsi lâché l'ancien capitaine des Gunners au sujet du coach espagnol qui l'a dirigé pendant un peu plus de deux ans, mais qui a surtout fait fuir le Gabonais du nord de Londres en janvier dernier.

Cette déclaration de l'ancien joueur de l'ASSE ne devrait pas arranger la relation - autrefois excellente - entre PEA et Arteta. L'entraîneur d'Arsenal, actuel leader de Premier League, avait pris la décision de retirer le brassard à Pierre-Emerick Aubameyang en décembre 2021 en guise de sanction disciplinaire après un retard non justifié de l'attaquant à l'entraînement. Avant de l'écarter totalement du groupe et de le pousser vers la sortie. "Aubam" avait alors rejoint le FC Barcelone en janvier dernier, avant de revenir cet été en Angleterre sous les couleurs du rival londononien, Chelsea.