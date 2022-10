La réponse cinglante de Mikel Arteta à Pierre-Emerick Aubameyang

« Pour gérer des gros caractères ou des gros joueurs, Arteta ne peut pas s'en occuper. Il a besoin de jeunes joueurs, ils ne disent rien, ils écoutent. » Pierre-Emerick Aubameyang n'a toujours pas digéré son éviction d'Arsenal par Mikel Arteta. Il y a quelques jours, il a critiqué les méthodes de son ancien entraîneur à Arsenal, qui lui a répondu en conférence de presse.

«Les gens sont libres de discuter de ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais été dans un meilleur vestiaire (que cette saison) : plus agréable, plus travailleur, une meilleure relation entre le personnel et les joueurs et c'est un plaisir absolu en tant qu'entraîneur de faire partie de ce groupe», a affirmé l'Espagnol, leader de Premier League cette saison. Aubameyang avait déjà tenté de désamorcer la polémique, indiquant que la vidéo où on le voit tenir ses propos avait été enregistrée juste après son départ des Gunners, il y a déjà quelques mois.