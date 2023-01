Nantes a fait une offre pour Florent Mollet

La suite après cette publicité

Ce mercredi, après le match nul face à l’OL hier soir (0-0), Antoine Kombouare indiquait qu’il espérait des renforts, mais qu’il ne voulait pas faire de finette sur ce mercato d’hiver.

Pour rappel, le Niçois Andy Delort a été proposé et c’est en très bonne voie comme nous vous le révélions. Et aujourd’hui, le média allemand WAZ nous apprend que les Canaris ont fait une offre à Schalke 04 pour le milieu belge Florent Mollet. Arrivé en Allemagne l’été dernier, l’ancien Montpelliérain n’y arrive pas en Bundesliga (5 titularisations en 11 matches, 1 but).

À lire

Mercato Nice : Andy Delort chaud pour aller à Nantes mais…