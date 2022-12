CdM 2022, France : Didier Deschamps a discuté avec Youssouf Fofana

Il n'a échappé à personne que Youssouf Fofana a éprouvé de grandes difficultés à prendre la mesure de ce que représentait le niveau de la Coupe du Monde. À la vue de la performance de son joueur face à la Tunisie, c'est donc logiquement que Didier Deschamps a pris la décision de s'entretenir avec ce dernier.

« Quand on est entouré de ce genre de joueurs, c'est plus facile. Ils m'ont dit que ça arrivait et que c'était mieux que ça arrive maintenant (rires). Même le coach est venu me voir. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde en a commis. J'ai la confiance du coach et de tout le groupe. Je suis content d'être entré tôt dans le match. », a ainsi révélé le milieu de terrain monégasque après la victoire face à la Pologne (3-1).