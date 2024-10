Hertha Berlin : le club veut se défaire d’un slogan nazi

Le Hertha Berlin met en garde ses supporters. Le club de la capitale allemande s’est exprimé contre la propagation de l’expression 'gros butin’ dans un chant à la gloire du club reprenant ce slogan. Cette expression ferait la part belle à l’Allemagne nazie où cette dernière était en vogue, ce qui agace fortement le Hertha Berlin. «Le club ne veut accuser personne de mauvaises intentions, mais veut se démarquer clairement des slogans nazis en ce qui concerne les valeurs du club», a écrit le Hertha dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«L’expression ‘et un gros butin’ combinée à ces slogans est un slogan de guerre de l’époque nazie», affirme la formation allemande dans son communiqué. Les supporters berlinois sont donc prévenus et fermement invités à ne plus reproduire ces chants qui peuvent porter à confusion. Si le club n’est aujourd’hui plus en Bundesliga, mais en deuxième division où il siège actuellement à la 7e place, le Hertha Berlin reste une place forte du football allemand qui veut montrer le bon exemple.