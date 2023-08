Le Barça veut faire capoter le transfert d’Ousmane Dembélé, le Bayern Munich a déjà préparé un énorme cadeau à Kane

Ousmane Dembélé convoqué à l’entraînement

Le feuilleton Ousmane Dembélé est loin d’être terminé ! S’il va bien porter la tunique du PSG comme on vous l’a annoncé, le Barça complique les choses. Le journal Sport parle de «tension maximale» sur sa Une. Bien qu’un accord ait été trouvé avec le PSG pour un transfert à hauteur de 50M€, le club catalan n’a toujours pas envoyé les derniers documents qui permettraient au joueur de passer sa visite médicale et de boucler son transfert. Le quotidien espagnol explique que les négociations se passent avec le joueur et son clan qui doivent toucher la moitié des 50M€. Mateu Alemany considère qu’Ousmane et son agent doivent renoncer à une partie de ce montant. Le Mundo Deportivo explique que le Barça reste inflexible et pourrait même tenter de faire capoter le deal. Enfin temporairement. Alors que le Barça reprend le chemin de l’entraînement, le club pourrait décider de convoquer Dembélé à l’entraînement. Le joueur étant toujours sous contrat. Le Français pourrait même rester un joueur barcelonais jusqu’au 21 août prochain si les négociations échouent. Un moyen de mettre la pression sur le joueur et le PSG alors que le championnat français reprend samedi prochain.

Luxueuse villa pour Harry Kane en Bavière

En lisant la presse anglaise ce dimanche matin, le transfert d’Harry Kane au Bayern Munich est bouclé ! Le Sunday Star anglais explique que le club allemand est très confiant quant à l’arrivée du buteur anglais, la preuve, sa future villa est déjà toute trouvée! Toujours sur le ton de l’humour, le Sunday Mirror écrit dans son édition du jour que «le Bayern a misé sa maison sur Kane» ! Dans le même ton, le Sunday Express explique ce sera «une grosse maison» ! L’Anglais résidera dans un quart très chic où il aura comme voisin de nombreux coéquipiers comme Leroy Sané, mais aussi l’un des anciens présidents bavarois Karl-Heinz Rummenigge ! Attention à la mauvaise surprise de dernière minute. Le Sunday Mail explique d’ailleurs dans ses pages intérieures qu’en cas d’échec, le plan B se nomme Dusan Vlahovic.

Une photo qui rend folle l’Espagne

Alors que la tournée au Japon s’est terminée, le PSG va reprendre le chemin de l’entraînement pour préparer la réception de Lorient lors de la première journée de L1. Mais un homme manque toujours à l’appel, c’est Kylian Mbappé ! Encore écarté, le natif de Bondy semble bien parti pour faire toute la saison sur le banc, à moins d’un départ avant le 1er septembre. Pour Le Parisien, les deux parties sont irréconciliables. Al-Khelaïfi aurait déclaré à plusieurs personnes ces derniers jours qu’il était prêt à continuer à exclure l’attaquant jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Un départ au Real Madrid semble l’option qui arrangerait toutes les parties, mais le club madrilène joue la montre, étant en position de force dans ce dossier. En Espagne, on continue à relayer toutes les informations concernant le crack français et notamment cette photo entre Mbappé et Rodrygo. Un cliché publié par le Brésilien sur ses réseaux sociaux qui enflamme l’Espagne qui l’interprète évidemment comme un énorme indice sur son futur !