Ronaldo a refusé une grosse offre du gouvernement saoudien !

En pleine période de crise sanitaire, les pays cherchent à booster leur secteur touristique au point mort ces derniers mois. Dans ce sens, les autorités saoudiennes du tourisme ont proposé à Cristiano d’être le visage de la prochaine campagne promotionnelle. Offre refusée.

Selon les informations de The Telegraph, l’Arabie Saoudite a proposé un contrat de 6 millions d’euros à la star portugaise pour promouvoir le tourisme dans le pays. L'accord proposé inclut des déplacements réguliers dans le pays et l'utilisation de son image dans tout le matériel promotionnel. Une proposition que n’aurait pas acceptée l’ancien du Real Madrid. Lionel Messi aurait également été approché pour les mêmes raisons. Sans succès également. Si les raisons du refus restent encore floues, The Telegraph croit savoir qu’il serait compliqué en termes d’image pour les deux joueurs de s’associer à un pays accusé de violations des droits de l’homme.