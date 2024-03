Euro 2024, Allemagne : Nagelsmann confirme Neuer comme gardien numéro 1

Samedi, l’Allemagne se déplace à Lyon pour y affronter la France dans le cadre d’une rencontre amicale. L’occasion pour la Mannschaft d’effectuer quelques réglages avant l’Euro 2024. Mais à quelques mois de l’ouverture du tournoi européen, une question subsiste outre-Rhin : Manuel Neuer sera-t-il titulaire dans les cages allemandes ou devra-t-il laisser sa place à son coéquipier Marc-André Ter Stegen ? Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Julian Nagelsmann a tranché dans le vif du sujet.

«Nous avons pris la décision et nous avons eu des discussions sur le rôle avec tous les joueurs. Malheureusement, Manu a été blessé, mais il n’a qu’une déchirure de la fibre musculaire et ne sera pas absent pendant huit mois. Les conversations visent à donner aux joueurs un sentiment de sécurité et à leur donner de la clarté. Cela s’applique aussi bien aux joueurs qui sont plus des challengers qu’aux joueurs que je vois dans le top 13. C’est l’idée sous-jacente», a déclaré l’ex-coach du Bayern Munich. De retour après sa grave blessure au genou en décembre 2022, Manuel Neuer a toutefois été contraint de quitter le rassemblement en milieu de semaine.