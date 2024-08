Clément Grenier déterminé à trouver un nouveau challenge

On peut être international tricolore, avoir quasiment tout connu en club que ce soit à l’OL, à l’AS Roma, à Guingamp, à Rennes ou en Espagne, avoir disputé plus de 40 matches de Coupe d’Europe, quasiment 200 matches de L1 et avoir à 33 ans toujours aussi faim de ballons. C’est ce qui arrive aujourd’hui à Clément Grenier qui cherche un nouveau projet. Déterminé à trouver un nouveau challenge, l’ancien Lyonnais ne ménage pas ses efforts en compagnie d’un préparateur physique privé afin d’être prêt à retourner au front comme nous l’explique un intime du joueur : «Clément ne lâche rien, il est toujours déterminé, à fond. Ce n’est pas une question d’argent, mais de projet.»

Clément Grenier est un homme de défi, mais surtout un passionné de football. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il avait rejoint l’En Avant Guingamp en janvier 2018 avec un très bon bilan à l’époque de 5 buts et 4 passes décisives en 16 matches de championnat, ce qui lui avait valu à l’époque d’être recruté par Rennes. «Il a accepté par le passé des projets tels que celui de Santander parce que c’est un passionné de football. Clément, c’est quelqu’un qui privilégie le sportif au financier, surtout aujourd’hui où il est bien conscient de sa valeur», nous explique son entourage.

Tout proche de rejoindre Al-Riyadh

C’est la raison pour laquelle le natif d’Annonay n’est pas prêt à accepter n’importe quelle proposition. Selon nos informations, l’ancien international tricolore a refusé plusieurs propositions exotiques, incompatibles avec sa vision du football, mais aussi pour raisons personnelles comme l’explique cet intime. «Hormis pour raisons familiales, Clément ne se fixe pas de frontières. Ce qu’il veut, c’est juste jouer au football, prendre du plaisir, gagner, mettre les pieds dans un vestiaire, encadrer les jeunes et donner ce qu’on lui a donné.»

À 33 ans et après une carrière pro de quinze ans, Clément Grenier n’entend pas courir après une proposition qui n’arrivera pas : «il n’a que 33 ans, pas 37 ou 38», nous explique l’un de ses proches. «Il estime que c’est dommage d’arrêter à cet âge-là. Mais s’il ne trouve pas de projet cohérent, il a déjà préparé la suite. Chez Clément, rien n’est laissé au hasard. Si au 30 septembre aucun club ne s’est manifesté, il est prêt à dire stop. Et il sait déjà ce qu’il va faire pour son après carrière.»

Bien évidemment, Clément Grenier ne veut pas en arriver là même s’il est conscient que le nombre de joueurs de qualités sans club et toujours sur le marché ne plaide pas en sa faveur. Néanmoins, il a été très proche de rejoindre Al-Riyadh sous l’impulsion de Sabri Lamouchi et n’a pas enterré définitivement cette piste. Une preuve que son profil plait encore et qu’il a encore beaucoup à donner au football. Avis aux amateurs.