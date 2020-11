PSG : la mise au point de Leonardo sur sa relation avec Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Il y a de l'eau dans le gaz entre Leonardo et Thomas Tuchel. C'est du moins l'analyse logique qu'on pouvait tirer de la passer d'armes médiatiques entre les deux hommes à la fin du dernier mercato. À force de pointer du doigt les manques de son effectif, l'entraîneur allemand avait provoqué une réponse cinglante de la part du directeur sportif brésilien. Depuis, les choses ne donnaient pas l'impression de s'arranger, entre les résultats décevants en Ligue des Champions et les choix de Tuchel sur certains joueurs, dont Danilo, positionné en défense centrale.

Dès lors, l'avenir de l'entraîneur parisien est devenu un sujet régulier des conférences de presse, au grand dam de Tuchel, agacé d'entendre des questions sur ce thème. Mais elle pourrait bien s'arrêter pendant un moment. Invité à répondre aux questions des supporters, le directeur sportif Leonardo a tenu un discours apaisant concernant son collaborateur allemand, d'abord en mettant un terme définitif à la brouille publique.

Leonardo n'a pas voulu remplacer Tuchel

« Bien sûr, il faut lui apporter son soutien et dire des choses importantes. Il y a eu un désaccord médiatique. On n’a pas aimé la situation avec les critiques publiques sur le mercato. On respecte, car c'est son opinion. Après, on a pris une décision en interne. Ce sont des choses qui arrivent », a lancé Leonardo. « Tout le monde sait que la situation est claire pour tout le monde. Si on n'est pas toujours d’accord avec la manière de jouer, c’est normal, c’est la vie d’un club. On discute tout le temps du club. Ça serait même bizarre de ne pas le faire. De temps en temps, c’est plus chaud, mais c'est normal. » La communication serait donc fluide à entendre Leonardo, qui a assuré ne pas avoir pensé à changer d'entraîneur.

« Dire qu’on le soutient, c’est une chose. La vérité c’est qu’on a jamais pensé changer Tuchel. On n’a jamais appelé personne. Après il y a des gens qui parlent. Car le rôle de Tuchel est envié, mais honnêtement, le club n’a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel. Justement je pense le contraire. C’est le moment d’être ensemble. Il y a des blessures, la Ligue des Champions… Il faut se focaliser, se concentrer sur ça et ne pas perde de l’énergie sur autre chose. Jusqu’à Noël, ça va être important en Ligue des Champions et en championnat », a argué le directeur sportif parisien, qui, mine de rien, a peut-être lâché une forme d'ultimatum en évoquant la trêve hivernale...