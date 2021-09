OM - Galatasaray : Mattéo Guendouzi ne comprend pas la décision arbitrale

Concédant un nouveau match nul face à Galatasaray (0-0) après celui obtenu au Lokomotiv Moscou (1-1), l'Olympique de Marseille avance au ralenti dans cette Ligue Europa. Troisième de ce groupe E après deux journées, l'OM peut encore regretter son manque de fraicheur physique ce soir malgré une domination certaine. Trouvant la barre à deux reprises, les Olympiens auraient même pu bénéficier d'un penalty suite à un contact de Patrick van Aanholt sur Mattéo Guendouzi. Après visionnage des images, l'arbitre a finalement décidé de ne pas accorder ce penalty aux Marseillais. Une décision que le milieu phocéen, arrivé en provenance du Hertha Berlin cet été, ne comprend pas.

«Oui, il y a penalty. Il ne touche pas le ballon, il me touche et me déséquilibre. A partir du moment où je viens à pleine vitesse, il me déséquilibre et ne touche pas le ballon, clairement il y a penalty, il n'y a même pas besoin de voir les images. L'arbitre lui-même me dit qu'il m'a touché donc je ne comprends pas», a ainsi déclaré Guendouzi au micro de Canal+. Malgré la frustration, le principal intéressé a tout de même souhaité retenir le positif : «en seconde période notamment, on a des situations, on a été supérieur à eux, on a montré plus de choses donc oui on a de la déception ce soir mais on va retenir le bon et se dire qu’on a fait de bonnes choses. Maintenant, il faut continuer et aller chercher de nouveaux points dans cette Ligue Europa.»