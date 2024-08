Strasbourg - Rennes : les compositions officielles

Suite de la deuxième journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1 ce dimanche. Ainsi, le Stade Rennais défie le Racing Club de Strasbourg à 17h. A domicile, les Alsaciens s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Karl-Johan Johnsson comme dernier rempart derrière Guéla Doué, Saidou Sow et Abakar Sylla. L’entrejeu est composé d’Andrey Santos et d’Ismaël Doukouré alors que Dilane Bakwa et Caleb Wiley assurent les rôles de pistons. En attaque, Emanuel Emegha et Diego Moreira sont associés.

De leur côté, les Bretons s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Steve Mandanda dans les cages derrière Lorenz Assignon, Leo Ostigard, Christopher Wooh et Alidu Seidu. Azor Matusiwa est placé en sentinelle derrière Adrien Truffert et Glen Kamara. Enfin, Albert Gronbaek est positionné un cran plus haut, juste derrière Ludovic Blas et Amine Gouiri.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg : Johnsson - Doué, Sow, Sylla - Bakwa, Santos, Doukouré, Wiley - Diarra - Emegha, Moreira

Stade Rennais : Mandanda – Assignon, Ostigard, Wooh, Seidu – Kamara, Matusiwa, Truffert - Gronbaek – Blas, Gouiri