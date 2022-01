Arsenal : Adebayor commente le cas Aubameyang et tacle les Gunners

La suite après cette publicité

L'ancien Gunner Emmanuel Adebayor, a commenté lundi la gestion du cas de l'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Selon des propos rapportés par le Mirror, le buteur togolais pense qu'il n'y pas de retour possible à Arsenal pour Aubameyang et que le club y est pour quelque chose. Le Gabonais de 32 ans qui est annoncé sur le départ cet hiver, a été exclu du groupe de Mikel Arteta depuis qu'on lui a retiré le brassard de capitaine début décembre.

«Je sais qu'il a traversé beaucoup de choses parce que c'est Arsenal. Ils n'apprennent jamais, ils ne savent jamais pardonner», a déclaré l'ancien buteur londonien concernant l'avenir d'Aubameyang. Ces déclarations d'Adebayor n'ont pas surpris en Angleterre, puisque le contentieux entre le joueur formé au FC Metz et la direction d'Arsenal n'est un secret pour personne. Cela avait d'ailleurs donné lieu en septembre 2009, à l'une des plus mythiques célébrations de but de l'histoire de la Premier League. Lors du match entre City et Arsenal (4-2), le Togolais qui portait le maillot des Citizens, avait célébré en traversant toute la pelouse pour aller narguer les supporters des Gunners.