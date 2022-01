Arsenal : Al Hilal prêt à tout pour attirer Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Déchu du statut de capitaine et écarté du groupe par Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) s'est grillé à Arsenal, où il fait désormais partie des indésirables. Cela n'empêche pas d'autres clubs, prêts à profiter de la situation, de s'intéresser à l'international gabonais, qui n'a finalement même pas pu participer à la CAN 2021 en raison du Covid-19 et de lésions cardiaques détectées à la suite de son infection. En ce sens, le PSG, l'OM, la Juve, le Milan ou encore Séville seraient tous venus aux renseignements ces dernières heures pour le n°14 des Gunners.

Mais il n'y a pas qu'en Europe où PEA fait rêver. Après Al Nassr, un autre club d'Arabie saoudite, Al Hilal, serait, selon The Times, prêt à prendre en charge la totalité des émoluments du Gabonais (près de 420 000 euros par mois) pour l'attirer dans ses filets sous la forme d'un prêt. Si cette perspective a de quoi réjouir les pensionnaires de l'Emirates Stadium, le joueur pourrait toutefois préférer poursuivre sa carrière en Europe.