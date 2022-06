Romain Thomas vers Caen

C'est la fin d'une longue et belle histoire d'amour entre le SCO d'Angers et Romain Thomas. Après neuf saisons passées au sein du club angevin, le défenseur central de 34 ans va quitter les Scoïstes et devrait rejoindre le SM Caen dans les prochains jours.

Selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, Romain Thomas est donc sur le point de retrouver son ancien coach au SCO, Stéphane Moulin, désormais à Caen, pensionnaire de Ligue 2. En Normandie, il devrait s'engager pour trois saisons en faveur du SMC.