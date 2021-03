OM : le Genoa n'a pas dit son dernier mot pour Kevin Strootman

La suite après cette publicité

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2023, Kevin Strootman (31 ans) est rapidement devenu un sujet sensible pour le club phocéen. Auteur de performances très irrégulières sur la Canebière, l’international batave (46 sélections, 3 buts) était très loin de justifier les 500 000€ mensuels obtenus lors de son arrivée en 2018. L’hiver dernier, Marseille a donc tenté une manoeuvre pour relancer son joueur, avec l’espoir de voir sa cote remonter sur le marché.

Prêté au Genoa, Strootman a retrouvé une Serie A qu’il connaît très bien depuis son passage à l’AS Roma. L’Italie, un pays où le Néerlandais se sent bien puisqu’il a retrouvé des couleurs au sein du club entraîné par Davide Ballardini. Auteur de 3 passes décisives en 11 rencontres, le milieu de terrain s’est immédiatement imposé dans le onze type, à tel point qu’il n’a manqué aucun match de championnat depuis qu’il a traversé les Alpes.

Strootman revit au Genoa

Un rendement satisfaisant qui laissait craindre le pire aux dirigeants du Genoa. En clair, les décideurs liguriens craignaient, à juste titre, de ne pas pouvoir lutter avec les potentiels courtisans du joueur. « Avec Pablo (Longoria) et Kevin, on s’est dit qu’on y pensera chemin faisant, or, j’ai la sensation qu’il va vite être de nouveau suivi par des clubs importants », déclarait en février le directeur sportif génois, Francesco Marroccu. Mais aujourd’hui, la Gazzetta dello Sport nous apprend que le Genoa pourrait finalement faire des efforts.

Certes, le salaire actuel de Strootman reste inaccessible, mais le joueur semble plus qu’impliqué. Il a d’ailleurs convenu avec le sélectionneur des Pays-Bas de ne pas participer à la trêve internationale, préférant se concentrer sur l’opération maintien de son équipe. Et de son côté, le Genoa réfléchit sérieusement à le conserver définitivement. Si un accord avec l’OM est possible, reste maintenant à savoir si le principal concerné acceptera de revoir ses émoluments à la baisse pour continuer son aventure sur les bords de la mer Ligure.