West Ham, EdF : inquiétude pour Alphonse Areola

Rien de bien rassurant à deux mois et demi de l’Euro. Titulaire ce samedi lors de la spectaculaire rencontre entre Newcastle et West Ham (4-3), le troisième gardien de l’équipe de France, Alphonse Areola, a dû sortir sur blessure à la mi-temps et laisser sa place au Polonais Łukasz Fabiański.

La suite après cette publicité

Touché à la jambe visiblement, le portier de 31 ans avait même arrêté de tirer les relances aux six mètres en première période. West Ham devrait communiquer sur la nature de sa blessure dans les prochaines heures. Cette saison, Areola avait déjà dû renoncer à ses fonctions lors du match entre West Ham et Manchester United.