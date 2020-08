LdC : les compositions officielles de la finale PSG-Bayern !

C'est le grand soir pour le PSG. Quelques heures après avoir célébré ses 50 ans, le club de la capitale joue la première finale de Ligue des champions de son histoire, à Lisbonne (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). La tâche s'annonce ardue puisque en face se dresse un géant d'Europe, le Bayern Munich, déjà vainqueur à 5 reprises de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour inscrire une première fois son nom au palmarès, le club français devait avant tout bien choisir ses onze titulaires.

Paris Saint-Germain

Thomas Tuchel avait deux alternatives, débuter avec ou sans Marco Verratti. Le technicien allemand décide de laisser l'Italien sur le banc au coup d'envoi. Il aligne 10 des 11 vainqueurs du RB Leipzig au tour précédent et peut compter sur le retour de son habituel titulaire dans le but, Keylor Navas. Dans le 4-3-3, Thilo Kherer et Juan Bernat entourent la charnière Thiago Silva-Presnel Kimpembe. Le milieu est donc composé d'Ander Herrera, Marquinhos et Leandro Paredes. Devant, Neymar et Angel Di Maria seront chargés de soutenir Kylian Mbappé.

Bayern Munich

En face, le Bayern Munich innove à peine également. Le champion d'Allemagne se présente en 4-2-3-1 avec 10 des 11 vainqueurs de l'OL en milieu de semaine. Manuel Neuer garde le but avec devant lui une défense composée de Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba et Alphonso Davies. C'est le duo Thiago Alcantara-Leon Goretzka qui est de nouveau aligné au milieu. Dans le secteur offensif, la surprise vient de la présence de Kingsley Coman préféré à Perisic sur le côté gauche, alors que l’insaisissable Serge Gnabry est présent à droite. Le serial passeur Thomas Müller est lui titularisé en soutien de Robert Lewandowski, l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations.

Les compositions d'équipes :

PSG : Navas - Kherer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Mbappé, Neymar

Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago Alcantara - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski