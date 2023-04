OM : Éric Di Meco fustige les choix d’Igor Tudor

Après la victoire de Marseille à Lyon lors de l’Olympico dimanche soir (1-2), tous les signaux ne sont pas au vert pour le club phocéen. Alors que les joueurs d’Igor Tudor ont dominé la deuxième période, les Olympiens ont finalement été récompensés par le but contre son camp de Malo Gusto au bout du temps additionnel. Si la soirée s’est bien finie pour l’OM, les choix de l’entraîneur croate n’ont pas rassuré les nombreux observateurs à l’image d’Éric Di Meco. L’ancien joueur de la cité phocéenne n’a pas hésité à sortir l’artillerie lourde pour vivement critiquer les choix d’Igor Tudor. Il a notamment remis en question avec virulence la titularisation de Leonardo Balerdi à la place de Chancel Mbmemba lors de son passage au Super Moscato Show. Mais ce n’est pas tout. L’arrière gauche reconverti en consultant est même allé plus loin en parlant d’un échec dans le sprint final de la Ligue 1 de la part du technicien de 45 ans.

«Moi ça m’ennuie de parler de ça parce que sur le match d’hier soir, il y a d’autre chose à dire si vous voulez faire des critiques sur l’OM. Par exemple, de mettre Balerdi sur le terrain à la place de Mbemba. La y a un débat pour moi. Il va falloir qu’on m’explique parce que si Tudor il explique, en rigolant à moitié, que Balerdi est meilleur que Mbemba, là pour moi il se fout de nous. Vous pouvez m’expliquer comment il peut mettre, alors que ça marchait la semaine dernière, Kaboré à gauche et remettre Clauss à droite. Il a vite changé au bout d’une demi-heure d’ailleurs tellement que c’était une horreur ce qu’il avait fait. Et si vous avez bien regardé le match, au bout d’un quart d’heure de jeu, il fait échauffer Mbemba parce que Balerdi est catastrophique. La y a un vrai débat à faire et dieu sait que je l’ai défendu tout le temps mais dans le sprint final je pense qu’il est en train de faire n’importe quoi». Le message est passé.

