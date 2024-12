Barça : Jorge Mendes lâche du lourd sur Lamine Yamal

Depuis quelques jours, Jorge Mendes s’offre une tournée des médias. Le super agent évoque notamment l’avenir et la future prolongation de Lamine Yamal (17 ans). Hier soir, il en a remis une couche à Dubaï, avant la cérémonie des Globe Soccer Awards. «Il est certain que Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain.»

Puis, il a ajouté : «la vérité est que la saison dernière, Lamine a été phénoménal. Pour moi et pour beaucoup d’autres, il a été le meilleur joueur du monde l’année dernière, aussi bien avec l’Espagne qu’avec Barcelone. C’est un joueur totalement différent de tous les autres. Il sait ce dont il a besoin pour son avenir, c’est un garçon équilibré et je pense qu’il est prêt à rester au sommet pendant de nombreuses années. Maintenant, il se remet de sa blessure, il doit avoir un peu de patience et il reviendra bientôt dans l’équipe.» De quoi donner le sourire aux supporters catalans.