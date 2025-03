Espoirs : les Bleuets explosent la Slovaquie, le duo Tel-Kalimuendo régale

Trois jours après avoir battu l’Angleterre au terme d’un match au scénario fou (5-3), l’équipe de France Espoirs se rendait en Slovaquie pour clôturer leur préparation au prochain Euro. À cette occasion, Gérald Baticle a énormément fait tourner son effectif avec dix changements à signaler. En effet, seul Lukeba était présent face aux Three Lions. Risser fêtait sa grande première avec les Bleuets, Baticle a choisi une défense à trois avec les deux pistons Bakwa et Tchaouna. Capitaine ce soir, Lepenant compsait l’entrejeu avec Bouaddi et Diouf. Devant, le duo Kalimuendo-Tel était chargé de trouver la faille.

Le changement de système défensif a failli être mis à mal dès l’entame de la rencontre. À l’instar du match face aux Anglais, les Bleuets sont mal entrés dans les matchs. Et dès la deuxième minute, les Slovaques ont signé la première alerte sur le premier ballon en profondeur, dans le dos de Tchaouna. Mais Risser et Lukeba ont réussi à éviter l’ouverture du score adverse. Positionné dans ce rôle de piston, le joueur de la Lazio a d’ailleurs rencontré de gros problèmes pour défendre. Les Français ont peiné à trouver leurs attaquants et, hormis une tête non cadrée de Sildillia sur corner (9e), pas grand-chose à se mettre sous la dent dans le premier quart d’heure. La faute a pas mal de déchets techniques notamment dans les passes. Un manque de liant qui a fait regretter le forfait de Cherki, brillant face aux Anglais (1 but, 2 passes décisives).

Tel et Kalimuendo s’offrent leur doublé

Mais la bande de Baticle a su se réveiller au bon moment pour tuer le match, un peu contre le cours du jeu. Attendu au tournant après le triplé d’Ekitike face à l’Angleterre, Tel a répondu présent à la 20e minute. Suite à une percée de Diouf plein axe, le buteur de Tottenham a été trouvé sur le flanc gauche et en a profité pour ouvrir le score d’une superbe frappe enroulée (0-1, 20e). Trois minutes plus tard, le Spur doublait la mise. Parti à la limite du hors-jeu, Tel profitait d’un beau service de Kalimuendo pour aller crucifier le portier slovaque d’un piqué imparable (0-2, 23e). Deux réalisations qui ont définitivement installé la domination tricolore. Au retour des vestiaires, les Bleuets ont maintenu leur pressing et Mathys Tel était encore dans les bons coups. C’est lui par exemple qui a résisté à la charge de son adversaire pour trouver Tchaouna, avant que le joueur de la Lazio envoie une offrande à Kalimuendo. Mais le Rennais n’a pas su marquer le but du 3-0 seul devant le but vide. Il s’est rattrapé quelques instants plus tard en transformant un penalty obtenu par Bakwa (0-3, 57e).

Peu après l’heure de jeu, pendant que Baticle gérait le temps de jeu de ses hommes en faisant sortir Lukeba et Tel, on a failli assister à un but gag après une passe ratée de Jacquet, dans le dos de Risser. Heureusement, le portier du Red Star a su éviter le pire en sauvant sur sa ligne (65e). Un petit moment de flottement passager puisque trois minutes plus tard, Kalimuendo s’offrait un doublé en reprenant victorieusement une tête de Tchaouna mal dégagée par le gardien slovaque (0-4, 68e). Un but que les téléspectateurs ont eu du mal à voir puisque les filets du but adverse étaient troués et qu’on a donc cru à une sortie de but. Pour leur dernier match avant la liste de Baticle pour l’Euro, les Bleuets ont parfaitement conclu ce rassemblement. Et plusieurs éléments tels qu’Ekitike, Cherki, Tel et Kalimuendo ont plus que jamais marqué des points.