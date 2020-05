Bundesliga : Cologne arrache le nul face à Düsseldorf

Après les larges succès d'Augsbourg et du RB Leipzig respectivement sur les pelouses de Schalke 04 (3-0) et de Mayence (5-0) un peu plus tôt dans l'après-midi, Cologne (10e, 33 points) accueillait le Fortuna Düsseldorf (16e, 23 points) pour le dernier match de ce dimanche dans le cadre de la 27e journée de Bundesliga. Ce duel de deuxième partie de tableau entre deux formations à la recherche du maintien a débouché sur un match nul pour le moins inattendu (2-2) au RheinEnergieStadion.

A la suite d'une perte de balle de l'international allemand Jonas Hector, Steven Skrzybski a servi Kenan Karaman pour l'ouverture du score des visiteurs juste avant la pause (41e). Peu avant l'heure de jeu, Mark Uth a manqué l'opportunité de ramener les deux équipes à égalité en voyant son penalty parfaitement détourné par Florian Kastenmeier (58e). Trois minutes plus tard, Erik Thommy a fait le break pour Düsseldorf à la suite d'une contre-attaque rondement menée (61e). La réduction du score grâce à une tête d'Anthony Modeste (88e) a eu le mérite de réveiller les Boucs et de permettre à Jhon Cordoba d'arracher le point du match nul pour les siens grâce à une nouvelle tête dans les derniers instants de la rencontre (90e+1). Ce score de parité n'arrange ni Cologne (10e, 34 points) ni Düsseldorf (16e, 24 points) au classement.