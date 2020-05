Bundesliga : Augsbourg corrige Schalke 04

La 27e journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche. À 13h30, Schalke 04 (8e) recevait le FC Augsbourg (14e). Une opposition pour laquelle l'homme fort des Königsblauen Amine Harit, blessé, était forfait. Les coéquipiers du Marocain ne débutaient d'ailleurs pas de la meilleure des manières cette rencontre. Au bout de six minutes de jeu, Augsbourg ouvrait le score d'un superbe coup-franc. Dans une position axiale devant la surface, Eduard Löwen enroulait le ballon qui finissait sa course dans la lucarne droite de Markus Schubert.

Schalke 04 ne parvenait pas à recoller au score et finissait même par voir son adversaire doubler la mise. À un quart d'heure du terme de la rencontre, Noah-Joel Sarenren-Bazee, rentré en cours de match, profitait d'une mésentente dans la défense locale. Il parvenait à rentrer dans la surface et armait une frappe puissante du plat du pied droit qui terminait dans la lucarne. 0-2 puis 0-3 dans le temps additionnel. Sergio Cordova profitait d'une erreur absurde de Schalke pour filer au but et marquer après avoir dribblé le gardien. Après sa défaite (4-0) à Dortmund, Schalke 04 prend une deuxième valise de suite et perd son prolifique milieu de terrain Suat Serdar sur blessure. Un match à oublier.