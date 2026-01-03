Menu Rechercher
Lens : Adrien Thomasson explique le chambrage sur Cresswell

Par Allan Brevi
1 min.
Charlie Cresswell face à l'OM @Maxppp
Toulouse 0-3 Lens

La rencontre face au RC Lens a laissé des traces pour Charlie Cresswell. Le défenseur anglais de Toulouse a récolté son quatrième carton jaune de la saison, une situation désormais délicate puisque le prochain avertissement entraînera automatiquement une suspension, conformément à la nouvelle réglementation instaurée par la LFP. Un détail qui n’a pas échappé aux Lensois, d’autant plus dans un contexte de match déjà tendu sur le terrain.

Florian Thauvin et Charlie Cresswell ne partiront pas en vacances ensemble 😂

#TFCRCL
Après la rencontre, Adrien Thomasson a expliqué la situation au micro de Ligue 1+ : « Cresswell nous a chambré quasiment toute la première mi-temps. On s’était dit à la mi-temps qu’après le premier but qu’on marquerait, il fallait aller le voir, lui toucher deux mots, et c’est Thauvin qui s’en est occupé. Il s’est un peu sacrifié pour nous. Je suis fier de lui, il est resté très calme malgré la poussette et le chambrage de la part du joueur de Toulouse. C’est ça l’expérience : savoir taquiner au bon moment tout en restant calme. » Voilà qui est clair.

