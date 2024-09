Serie A : l’AC Milan atomise Venise

Toujours pas diffusée en France, la Serie A offre tout de même de belles rencontres. Opposé à Venise dans le cadre de la quatrième journée de championnat, l’AC Milan s’est amusé (4-0). Dès la 2e minute de jeu, après un superbe travail de Rafael Leao, Théo Hernandez a battu le portier Vénitien avec une belle frappe dans le coin gauche de la cage (2e, 1-0). Ce sera le début d’une longue série pour les Rossoneri. Après une quinzaine de minutes de jeu, c’est au tour de Matteo Gabbia d’inscrire son but. Sur un corner tiré par Christian Pulisic, le défenseur envoya une frappe sèche sous la barre (16e, 2-0). Quelques minutes plus tard, les Milanais obtenaient un penalty après une faute de Jesse Joronen. Christian Pulisic ne laissa aucune chance au gardien adverse avec une frappe dans la partie droite du but (25e, 3-0). La mi-temps n’était toujours pas sifflée et les Lagunari continuaient de prendre l’eau.

L’AC Milan se voit ainsi accorder un second penalty, après une faute sur Leao. Ce sera à Tammy Abraham de le transformer. Ce qu’il fera avec brio. L’attaquant Anglais a attendu que le gardien de Venise plonge pour venir frapper dans le coin inférieur droit du but (29e, 4-0). Avec ses quatre buts en moins d’une demi-heure, le club rossonero a égalé un record qui datait de 1958. La deuxième mi-temps sera cependant plus calme pour les rouges et noirs. C’est même Venise qui va venir animer un peu la période. Après l’heure de jeu, Francesco Zampano pensait débloquer le compteur des siens (71e) mais son but est invalidé par l’assistance vidéo. Une première, et importante, victoire en championnat, pour le club milanais qui remonte à la 8e place (avec 5 points) après ce succès. De quoi gommer quelques doutes, avant les rencontres de Ligue des Champions à venir. De son côté, Venise continue sa longue chute et reste lanterne rouge de Serie A à l’issue de la journée.