Twitter réclame le limogeage de Graham Potter

Le derby londonien entre Tottenham et Chelsea ce dimanche a vu les Spurs confirmer leur bonne dynamique. Tottenham s’impose 2-0 et enfonce un peu plus les Blues en pleine crise. Chez Chelsea, un homme défraye la chronique : le coach, Graham Potter, dont tout Twitter réclame le départ.

