Eden Hazard reste énigmatique sur son avenir

Eden Hazard était à l’honneur ce dimanche à Lille. Alors que le LOSC est allé chercher un nul ô combien important dans la course aux places européennes face à Rennes (2-2), une ovation a été réservée à l’enfant chéri des Dogues, de retour dans le Nord ce week-end. Alors qu’une fresque en son honneur et l’inauguration d’un terrain à son nom au centre d’entraînement du Domaine de Luchin ont été organisés pour l’ancien de Chelsea et du Real Madrid, ce dernier a été l’auteur d’un drôle de lapsus lorsqu’il a été interrogé sur l’hommage qui lui a été rendu.

Au micro de Prime Vidéo, Eden Hazard est revenu sur cette journée de gala pour lui et n’a pas laissé filtrer d’indice sur son avenir : «on a passé un bon moment. Dommage pour le résultat. C’était trois, quatre heures au top avec un public au top. On s’est remémoré quelques souvenirs. C’est cool de revoir tout le monde et de voir des personnes que je n’avais pas vu depuis des années. Se remémorer les bons souvenirs d’avant, c’est génial. La suite ? On verra. J’ai juste envie de profiter de ma famille, de voyager. On verra ensuite, je n’ai que 33 ans, la vie est longue. Revoir des amis, des collégues, ça fait du bien.»