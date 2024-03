Ligue 1 : Jonathan David permet au LOSC d’arracher le nul contre Rennes

Après-midi de gala à Lille ce dimanche. Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, le LOSC recevait Rennes pour une rencontre charnière dans la course aux places européennes. Sur sept victoires lors de leurs dix derniers matches toutes compétitions confondues, les Rennais avaient à cœur d’enchaîner dans l’antre lilloise qui est la deuxième la plus imprenable cette saison en championnat. Et d’entrée de jeu, Rennes a confirmé ses envies de succès en réalisant une entame de match canon. D’une belle transversale, Arthur Theate a trouvé Benjamin Bourigeaud qui a centré au second poteau vers Ludovic Blas qui a fini dans le but vide (0-1, 1e).

Un début de rêve qui a mis en confiance l’escouade de Julien Stéphan qui a continué de harceler la défense lilloise. Pourtant, alors que Lille commençait à sortir de sa zone de terrain pour mettre la pression à leurs adversaires, Rennes a doublé la mise sur un modèle de contre. Sollicité sur la droite de la surface par Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo a armé une frappe limpide qui a touché le poteau de Chevalier avant de faire trembler les filets (0-2, 20e). Réalistes, les visiteurs ont pu compter sur un Steve Mandanda XXL en fin de première période (36e, 42e, 45+2e, 45+3e) pour contenir les assauts des Dogues et rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts.

Rennes s’effondre dans les derniers instants

En seconde période, Rennes a essayé de se procurer quelques opportunités, mais les seules incursions d’un Amine Gouiri percutant n’ont pas suffi pour corser encore plus l’addition, ou se mettre à l’abri, selon la confiance des supporters bretons envers leur équipe. Après un faux rythme de quelques minutes, Lille a vite repris son travail de sape pour relancer la rencontre. Pourtant, Steve Mandanda a continué d’écœurer Yazici (59e) puis Diakité (61e). Malgré la sortie sur blessure d’Arthur Theate, son leader défensif, le SRFC a tenu bon et pouvait également profiter de la maladresse adverse pour conserver son matelas d’avance à l’image de cette tête ratée de Yusuf Yazici (65e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 56 25 35 16 8 1 56 21 2 Brest 46 25 16 13 7 5 35 19 3 Monaco 45 25 11 13 6 6 45 34 4 Lille 42 25 14 11 9 5 36 22 5 Lens 42 25 10 12 6 7 34 24 6 Nice 40 25 5 11 7 7 24 19 7 Marseille 36 24 12 9 9 6 38 26 8 Rennes 36 25 7 9 9 7 38 31 Voir le classement complet

Pourtant, plus les minutes se sont égrenées, plus l’étau s’est resserré aux abords des buts rennais. Et dans ces moments-là, Jonathan David a prouvé qu’il pouvait faire la différence. Trouvé parfaitement par Trévis Dago au beau milieu de la surface bretonne, le buteur canadien ne laissait aucune chance à Mandanda (1-2, 84e). Survolté, l’ancien de La Gantoise permettait ensuite au LOSC d’arracher le nul en faisant parler son opportunisme dans le temps additionnel (2-2, 90+2e). Avec ce nul arraché dans les derniers instants, les Lillois sauvent les meubles et restent quatrièmes. De son côté, Rennes n’a pas su capitaliser sur un début de rencontre parfait et manque le coup parfait. Les pensionnaires du Roazhon Park sont toujours huitièmes.