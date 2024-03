Le surprenant lapsus d’Eden Hazard pour remercier le public du LOSC

Le LOSC a organisé une belle fête à Eden Hazard ce dimanche en amont de la rencontre face à Rennes (17h05). Retraité depuis cet été, l’ailier belge, passé au sein du club nordiste entre 2005 et 2012 va recevoir un joli hommage lors de cette partie. Alors qu’une fresque en son honneur et l’inauguration d’un terrain à son nom au centre d’entraînement du Domaine de Luchin ont été organisés pour l’ancien de Chelsea et du Real Madrid, Hazard a répondu aux questions de Canal+ avant la rencontre.

La suite après cette publicité

Et visiblement ému de l’hommage qui lui a été réservé, le feu follet belge de 33 ans a tout mélangé et s’est dit heureux d’être une légende à Madrid avant de se reprendre : «être une idole ? C’est cool hein ! Je pourrais dire à mes enfants que je suis une idole à Madrid… à Lille pardon, pas à Madrid. C’est bien, c’est un bon moment d’être ici avec les joueurs, les supporters, ça fait plaisir.» Pour rappel, le passage du virtuose belge au Real Madrid aura été un énorme flop.