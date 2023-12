OM-Rennes : Baptiste Santamaria souligne le manque de réalisme

Rennes retombe dans ses travers. Restant sur deux succès consécutifs toutes compétitions confondues, le Stade Rennais s’est logiquement incliné face à une équipe de l’Olympique de Marseille efficace (2-0), à dix contre dix. À l’issue de cette rencontre, le club breton pouvait nourrir des regrets. Malgré de bonnes initiatives, les attaquants du SRFC ont fait preuve d’un déchet assez accablant dans le dernier geste dans la mesure où aucun des dix tirs tentés n’ont accroché le cadre de Pau Lopez. Un manque de réalisme criant souligné par Baptiste Santamaria au micro de Prime Vidéo.

«Je pense que dans le jeu on a été plutôt bien. Mais dans la finition, on n’a pas été bon. Ce soir, on frappe une dizaine de fois mais on ne cadre pas. On perd le match là-dessus. Ce qui nous a manqué ? D’être plus tranchant dans la dernière passe et d’avantage tirer au but. On les a bien mis en difficulté en première période mais c’était à nous d’être efficace et précis dans le dernier geste. On a eu une bonne possession mais ça ne suffit pas pour gagner un match. Ils ont moins tiré que nous mais ils ont marqué deux buts. On a été trop gentil et il va falloir vite retravailler ça car sur les derniers matchs on l’avait plutôt bien fait», a exprimé l’ancien joueur du SC Fribourg.