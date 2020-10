Serie A : Sassuolo enchaîne face à Crotone

Une semaine après son succès total sur la pelouse de la Spezia (4-1), Sassuolo s'impose sur le même score à domicile face à Crotone (4-1). Fort de cette victoire l'équipe de Roberto De Zerbi est provisoirement première de Serie A après trois journées, le FC Crotone dernier. Un résultat qui s'est dessiné grâce à l'efficacité des locaux, buteurs sur leur unique frappe cadrée du premier acte. Domenico Berardi s'appuyait sur Gregoire Defrel aux abords de la surface, avant de placer un tir précis au premier poteau qui trompait un Alex Cordaz impuissant (1-0, 19e). Dans la fin des 45 premières minutes, Crotone se créait des occasions par l'intermédiaire de Milos Vulic (41e), Luca Cigarini (45e+1) et Junior Messias (45e+2), mais manquait de précision.

Après la pause les assauts des visiteurs reprenaient et Mehdi Bourabia concédait un penalty relativement sévère, en touchant la jambe de Luca Cigarini après que celui-ci ait perdu le bénéfice du ballon. Une opportunité que ne laissait cette fois-ci pas passer Simy, l'attaquant nigérian prenant Andrea Consigli à contre-pied à l'issue d'une course saccadée (1-1, 49e). Sauf que Pedro Pereira décidait de rendre la politesse à Bourabia en contrant du bras un centre depuis sa surface et Francesco Caputo répondait à Simy (2-1, 58e), avant de réaliser le doublé en terminant d'un petit piqué un contre éclair lancé par Domenico Berardi (3-1, 85e). Dans le temps additionnel, Manuel Locatelli profitait de l'attentisme de la défense adverse pour ajouter son nom au tableau d'affichage (4-1, 90e+3).

