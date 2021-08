Accord entre Augsbourg et Lens pour Kevin Danso

Alors que les deux clubs sont en discussions depuis plusieurs jours, Lens et Augsbourg auraient trouvé un accord financier pour Kevin Danso (22 ans) selon les informations dévoilées par Kicker. Un transfert estimé à 5,5 millions d'euros auquel d'éventuels bonus supplémentaires pourraient s'ajouter (environ deux millions d'euros en fonction des résultats sportifs du RCL). Augsbourg aurait de son côté un pourcentage sur la possible revente du joueur.

Déclarant ne plus vouloir s'entraîner ou jouer avec le club allemand, le défenseur central autrichien, sous contrat jusqu'en juin 2024, poussait pour son départ vers les Sang et Or. Au point de se mettre en arrêt maladie. Mais selon le média allemand, le club assure que ce comportement n'a pas interféré dans les négociations et que ce sont seulement l'ensemble des conditions financières réunies qui ont débouché sur un accord ce jeudi. Prêté au cours des deux dernières saisons au FC Southampton et à Düsseldorf, le natif de Voitsberg devrait donc très prochainement rejoindre l'effectif lensois.