Barça : Arturo Vidal prêt à renoncer à son salaire pour partir

Le choix du sportif par rapport au financier. Certains joueurs tressailliraient rien que d'y penser, à l'image par exemple d'un Gareth Bale. Pourtant, c'est ce que s'apprête à faire un certain Arturo Vidal, poussé dehors par le FC Barcelone. Pas dans les plans de Ronald Koeman, le milieu de terrain chilien semble prêt à tout pour rejoindre l'Inter Milan et Antonio Conte qui a d'ailleurs émis le souhait de le voir arriver.

Se sentant désiré, l'ancien de la Juventus serait ainsi prêt à renoncer à sa dernière année de son juteux contrat en Catalogne et au salaire qui va avec. Selon Mundo Deportivo, il envisagerait de s’asseoir sur 830 000 euros mensuels pour faciliter son départ. On pourrait se diriger vers un transfert symbolique, un peu à l'image de celui d'Ivan Rakitic vers Séville, négocié à 1,5 million d'euros. Les contacts entre les deux clubs seraient bien avancés et un accord devrait être trouvé dans les prochaines heures selon Sky Italia.