Le Sporting Lokeren en liquidation judiciaire

C'est une bien triste nouvelle qu'ont appris ce lundi matin les fans du Sporting Lokeren. Le tribunal de commerce de Dendermonde a officiellement déclaré leur club en faillite, comme le précise la DH. Le président, Louis De Vries, a annoncé qu'il compte se plier aux décisions du tribunal : «à mon énorme regret et à ma grande tristesse, je dois vous annoncer que, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à trouver à temps les investisseurs nécessaires pour satisfaire aux échéances», a-t-il notamment déclaré sur la page Facebook des supporters alors que la dette de Lokeren s'élevait à près de 5M€.

Le Sporting Lokeren, né en 1970 d'une fusion entre le Standaard et le Racing Lokeren, disparaît donc ainsi de la circulation du monde du football. Le média belge indique que le club a accumulé les problèmes financiers et les dettes ces derniers mois. Au point que dernièrement, les employés de Lokeren ainsi que les joueurs n'ont pas reçu leur salaire. Le staff et les hommes de Glen De Boeck ont arrêté de travailler après leur dernier match en D1B, le 28 février dernier. Une date qui restera à jamais gravée dans les mémoires des fans du Sporting Lokeren, qui a remporté la Coupe de Belgique à deux reprises et qui aurait dû célébrer son 50e anniversaire cette année.