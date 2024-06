Julian Alvaréz met Manchester City dans l’embarras

Champion du monde en 2022 avec l’Argentine, Julian Alvarez semblait lancé vers les sommets. Remplaçant de Lautaro Martinez en début de compétition, l’ancien de River Plate avait su profiter des performances décevantes de son coéquipier pour se frayer une place aux côtés de Lionel Messi afin de guider l’Albiceleste vers le titre. Une compétition rêvée pour le joueur de Manchester City qui revenait alors en club avec un autre statut. Si cela était insuffisant pour déloger Erling Haaland de sa place de buteur, cela posait néanmoins des maux de tête à Pep Guardiola. Ce dernier essayait de l’intégrer davantage dans son équipe et changeait son animation.

Sur le début de saison, la blessure de Kevin De Bruyne a d’ailleurs rebattu les cartes pour lui. Le joueur de 24 ans a ainsi eu un rôle plus important sur la saison et compte 19 buts et 13 offrandes en 54 apparitions. Un joli bilan, mais qui témoigne surtout d’une grosse première partie de saison. Auteur de 4 buts et 4 offrandes en 26 matches depuis début février, il a vu son temps de jeu se réduire et a terminé la saison remplaçant suite au retour de Kevin De Bruyne notamment. Alors qu’il semblait avoir trouvé son rythme de croisière avec les Skyblues, le natif de Calchín semble être revenu à la case départ.

Julian Alvarez met la pression sur Manchester City

Bien que Pep Guardiola le soutienne régulièrement et compte sur lui pour l’avenir, cette situation pourrait pousser le joueur à être ouvert à un départ. Cela tombe bien, le joueur sou contrat jusqu’en juin 2028 est dans le viseur de l’Atlético de Madrid pour la saison prochaine. En Argentine, cette destination n’est pas considérée comme celle qu’il prendra, mais un départ de Julian Alvarez est considéré comme fortement possible. «Il est très probable que Julián Álvarez quitte Manchester City, mais ce n’est pas pour l’Atlético Madrid. C’est un club plus grand que l’Atlético Madrid en Europe», a déclaré Hernan Castillo journaliste pour Radio Continental AM590.

Évoqué au FC Barcelone et au Real Madrid durant la saison, Julian Alvarez pourrait être tenté par la possibilité d’avoir un rôle bien plus majeur au sein d’une autre équipe prestigieuse. D’ailleurs, il n’a débuté que deux des dix matches de Ligue des Champions de Manchester City cette saison. Un rôle de variable d’ajustement qu’il n’apprécie pas forcément. D’ailleurs Julian Alvarez a déjà gagné un bras de fer avec Manchester City. En effet, il a obtenu la permission de faire la Copa América et les Jeux Olympiques avec l’Argentine malgré la réticence du club anglais en mettant en avant son manque de temps de jeu. La formation anglaise sait que le bloquer pourrait favoriser encore plus ses velléités de départ. Manchester City marche sur des oeufs avec Julian Alvarez.