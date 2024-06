L’Atlético de Madrid veut une star de Manchester City

Ces derniers jours, l’Atlético de Madrid a multiplié les pistes en attaque pour redynamiser son secteur offensif. Les Colchoneros ont coché les noms d’Alexander Sorloth et d’Artem Dovbyk, deux attaquants qui ont marché sur l’eau en Liga cette saison. Mais l’Atlético vise plus haut, et comme l’indique Marca, a coché le nom de Julian Alvarez.

L’attaquant de Manchester City, lié jusqu’en 2028 avec les Skyblues, est très apprécié par Pep Guardiola, même s’il garde un statut de remplaçant. L’opération financière sera très complexe à réaliser pour les Madrilènes, qui travaillent sur le dossier. Mais s’il existe une possibilité pour le recruter, l’Atletico n’hésitera pas à le recruter, poursuit le quotidien ibérique. Le fait qu’il aurait un rôle plus important en Espagne qu’à City peut être un argument qui fait pencher la balance.