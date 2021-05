Le RC Lens fête les 60 ans de son partenaire Auchan avec un maillot inédit

Pour célébrer le 60ème anniversaire de son sponsor principal Auchan, le RC Lens dévoile un maillot spécial qui sera porté ce vendredi soir face à Lille.

À quelques heures du derby du Nord bouillant et importantissime où les Sang et Or vont tout tenter pour se rapprocher de l'Europa League et priver les Dogues du titre en Ligue 1, le club vient d'annoncer qu'une tunique spéciale sera portée en l'honneur d'Auchan, partenaire principal et emblématique du club depuis plus de 40 ans.

Ensemble, les deux entités ont tout connu, la coupe Intertoto en 2005, les titres nationaux et même les relégations en Ligue 2 mais rien ne les a jamais séparé. Aujourd'hui, le RC Lens rend hommage à son partenaire le plus fidèle en glissant un flocage « 60 Ans » avec le fameux A d'Auchan et son oiseau sur le devant du maillot pour remplacer l'habituel flocage « Auchan ».

Joyeux 𝟔𝟎 𝐚𝐧𝐬 à notre partenaire principal @AUCHAN_France ! 🎉🎂

A cette occasion, les joueurs porteront, ce soir, pour le derby, un maillot inédit ! #60ansAuchan #RCLLOSC #rclens pic.twitter.com/RUCF6LSo8d — Racing Club de Lens (@RCLens) May 7, 2021

« Cette année, Auchan fête ses 60 ans. Et depuis lors, notre groupe a toujours été proche des Sang et Or puisque cela fait plus de 40 ans que nous sommes partenaires. Ce maillot dévoilé à l’occasion du derby rappelle cette histoire et cette proximité avec le RC Lens. Comment ne pas être fiers et impressionnés par la saison actuelle que vit le club et qui fait écho à celle de 1961 (60 ans déjà !) qui avait vu le club, déjà, finir dans les premières places du classement d’alors. Nous avons hâte, comme tous les supporters, de pouvoir revenir au stade soutenir l’équipe. Je souhaite que les collaborateurs d’Auchan vivent ce derby avec beaucoup de plaisir et d’émotion », a indiqué le Directeur Général d'Auchan France Jean-Denis Deweine dans le communiqué de presse du club.

Rendez-vous à 21h au stade Bollaert-Delelis pour voir les Lensois en action avec ce maillot inédit.