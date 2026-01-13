Menu Rechercher
Real Madrid : Alvaro Arbeloa évoque le cas Vinicius Jr

Par Matthieu Margueritte - Samuel Zemour
1 min.
Vinicius Junior sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp

Le cas de Vinicius Junior enflamme Madrid depuis le début de la saison. Moins performant, le Brésilien s’est davantage illustré par ses brouilles avec Xabi Alonso. Interrogé sur le cas de l’international auriverde et ses réactions épidermiques, le nouvel entraîneur merengue, Alvaro Arbeloa a évité la question piège.

«Je ne m’attarde pas sur des scénarios qui ne se sont pas encore produits, je me concentre sur le match de demain. J’ai la chance d’avoir Vini, il est adoré de tous les fans. Nous avons tous vu la finale ; c’est ce Vini-là que nous voulons voir, celui qui s’amuse, qui rit, qui danse… C’est ce Vini-là que je veux voir», a-t-il déclaré en conférence de presse.

