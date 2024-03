Barça : une nouvelle piste surveillée dès le prochain match

En quête d’un nouveau défenseur central, le Barça vise Mika Mármol (22 ans), que les dirigeants considèrent comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat. Selon Sport, le joueur de Las Palmas sera scruté ce samedi lors du match à Montjuïc par les supporters et les recruteurs catalans. Le jeune espagnol est réputé pour ses excellentes sorties de balle et sa lecture de jeu aérienne, un aspect qu’il manque au Barça.

Le joueur est déjà bien connu du club. Le défenseur a été formé par le Barça et c’est Xavi d’ailleurs qui l’a lancé en professionnel en fin de saison 2021-2022 contre Getafe. Après un manque de temps de jeu, il avait été prêté au FC Andorra (2022-2023), puis transféré à Las Palmas (2023-2024) pour moins de deux millions d’euros. Le club catalan avait préféré à ce moment-là miser sur Ronald Araújo (25 ans) et Eric Garcia (23 ans), avec moins de succès. Pour l’acheter et le rapatrier sur le continent en Catalogne, le Barça ne devrait pas dépenser des fortunes car le club a conservé 50% des droits du joueur.