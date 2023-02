FA Cup : Manchester City déroule à Bristol, Blackburn surprend Leicester, Fulham et Brighton assurent contre Leeds et Stoke

Ce mardi soir, la FA Cup reprenait ses droits pour le 5ème tour de la compétition. A cette occasion, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Bristol, pensionnaire de Championship. Un duel a priori déséquilibré sur le papier donc. Et la logique était respectée dans cette rencontre puisque les Cityzens trouvaient la faille une première fois en première période grâce à Phil Foden en tout début de match (4e, 1-0). Il fallait ensuite attendre la fin de la rencontre pour voir évoluer malgré les nombreuses vagues offensives des visiteurs. L’attaquant anglais inscrivait un doublé (74e, 2-0) puis Kevin De Bruyne scellait la victoire des Mancuniens (81e, 3-0).

Dans les autres rencontres de la soirée, Leicester s’est fait surprendre à domicile par les joueurs de Blackburn, également pensionnaires de Championship. Tyrhys Dolan (33e, 1-0) puis Sammie Szmodics (52e, 2-0) propulsaient les visiteurs vers la victoire tandis que Kelechi Iheanacho réduisait l’écart (67e, 2-1) sans réussir à changer complètement l’issue de la rencontre. De son côté, Fulham disposait de Leeds après deux réalisations de João Palhinha (21e, 1-0) et Manor Solomon (56e, 2-0). Enfin, Brighton s’imposait sur la plus petite des marges sur la pelouse grâce à un but d’Evan Ferguson (31e, 1-0).

Les résultats complets du 5ème tour de la FA Cup