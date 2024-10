OL : Georges Mikautadze veut "fermer des bouches"

Enfin. Après 10 matches sans but sous les couleurs de l’OL, le onzième aura été le bon pour Georges Mikautadze. Titulaire ce dimanche face à Auxerre, le Géorgien a inscrit un doublé et limité la casse pour son équipe (2-2-). Mais compte tenu du résultat, l’ex-Messin était forcément partagé entre satisfaction personnelle et déception collective après la rencontre :

«Soirée parfaite ? On va dire ça comme ça, même si le résultat gâche un peu (la soirée). Mais je suis content du match que j’ai fait individuellement, il faut continuer comme ça. De la pression ? Pas de pression, pour de vrai, je ne me mets pas la pression, je suis tranquille, a assuré le Géorgien au micro de DAZN. J’ai entendu beaucoup de monde parler sur moi, et sur des trucs qui se passent en dehors du foot mais qui ne sont pas vrais… Mais je n’y porte pas trop attention. J’ai un mental d’acier, il faut continuer de travailler pour fermer certaines bouches.»