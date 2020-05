OL : Jean-Michel Aulas charge violemment la LFP

Quand Jean-Michel Aulas part en croisade, ce n'est jamais à moitié. Même si les écueils se multiplient sur son parcours, et qu'il faut se frotter aux instances, le patron de l'Olympique Lyonnais ne recule devant rien. Homme de convictions, le président Aulas constitue l'un des protagonistes d'une joute verbale sans précédent avec la LFP. Convaincu que l'instance s'est trompée en arrêtant définitivement la Ligue 1, le principal dirigeant de l'OL n'a pas hésité à déposer des recours ou à s'adresser aux parlementaires pour obtenir gain de cause.

La suite après cette publicité

Jeudi, lors de son allocution pour dévoiler la deuxième phase du déconfinement en France, le Premier Ministre Edouard Philippe a laissé le soin aux fédérations d'assumer leurs responsabilités sur l'avenir des compétitions. Il n'en fallait pas plus pour faire bondir JMA, qui s'attardait une nouvelle fois sur le manque de discernement de la LFP dans ce contexte si particulier. Mais inflexible sur le sujet, la Ligue avait renvoyé sèchement Aulas dans ses seize mètres.

Jean-Michel Aulas dézingue une nouvelle fois la LFP

« Édouard Philippe a écarté à nouveau ce jour l'idée d'une reprise des compétitions, confirmant ainsi sa position exprimée le 28 avril. Il n'est donc pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019-2020 comme certains s'évertuent à le demander. Le contexte sanitaire s'améliore mais, le Premier ministre l'a rappelé, la prudence prévaut, » révélait notamment l'instance dans son communiqué. Dans une interview accordée au Canal Football Club, le discours de Jean-Michel Aulas n'a guère évolué.

Une reprise de la Ligue 1 reste possible et ce dans l'intérêt général. L'intéressé estime que la Ligue agit trop précipitamment depuis le début de la crise, et ne trancherait pas à bon escient. « La Ligue ne doit pas, ne peut pas, répondre sur le champs en essayant visiblement de se défausser par avance. Il faut vraiment que la Ligue arrête de prendre des décisions sans réfléchir. Aujourd'hui le déficit d'exploitation est probablement de 800 millions d'euros. Il faut se mettre autour de la table et imaginer sérieusement ce qui est dans l’intérêt général du football. (...) Nous allons écrire de nouveau à la Ligue pour demander sous forme d'un recours gracieux qu'elle puisse revoir sa décision, » révèle ainsi le président rhodanien. Parviendra-t-il après plusieurs semaines de combats à faire infléchir la position de la LFP sur une reprise du championnat ? Cette guerre intestine nous réserve encore bien des rebondissements...