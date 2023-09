La statistique inquiétante du PSG version Luis Enrique

La suite après cette publicité

Défait (2-3) pour la première fois de la saison, vendredi soir, contre l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain réalise un début d’exercice mitigé. Sur le podium de Ligue 1 mais sous la pression de l’OM, Lille ou encore Reims, le club de la capitale présente, en effet, un bilan bien trop maigre pour un club d’un tel standing.

Avec deux nuls, une défaite et deux victoires, le PSG version Luis Enrique a ainsi récolté 8 petits points en 5 journées. Il s’agit tout simplement du pire démarrage des Rouge et Bleu en Ligue 1 depuis le début de l’ère QSI… Pour retrouver pire bilan il faut alors revenir à la saison 2010-20211 où le PSG avait remporté sept points sous la houlette d’Antoine Kombouaré. Pour rappel, la saison passée, Christophe Galtier avait enregistrer 4 victoires et 1 nul (13 points sur 15) lors de ses cinq premières sorties.