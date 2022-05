Premier League : Manchester United écrase Brentford et peut croire à la Ligue des Champions

Avec une seule victoire sur ses cinq derniers matches, Manchester United n'avait plus le droit à l'erreur. Avant l'arrivée d'Erik ten Hag sur son banc, la formation d'Old Trafford était dans l'obligation de s'imposer contre Brentford, devant son public, afin de garder espoir de se qualifier en Ligue des Champions, et ce, malgré les absences de Pogba, Maguire, Wan-Bissaka, Sancho et Shaw. Pour se faire, Rangnick alignait alors une attaque Mata-Fernandes-Elanga derrière Ronaldo.

Dès le coup d'envoi, la formation mancunienne se montrait dangereuse avec une première opportunité pour Ronaldo, qui se manquait (3e). Avant qu'Elanga ne percute sur son côté pour trouver Fernandes pour l'ouverture du score (1-0, 9e). Très bien entrés dans ce match, les Red Devils avaient à cœur de faire le break rapidement avant la mi-temps. Ronaldo, bien trouvé par Fernandes, pensait faire le break en remportant son duel... mais le VAR en a décidé autrement pour quelques millimètres (44e).

Cristiano Ronaldo encore décisif

Comme souvent cette saison, les Red Devils manquaient d'efficacité devant le but, à l'instar de cette barre trouvée par Dalot (49e). Et cela redonnait de l'espoir aux Bees, mais Eriksen trouvait un De Gea vigilant sur sa ligne (55e), avant que le portier espagnol ne s'interpose devant Toney (59e). Malgré ce temps faible, Manchester United a trouvé de la ressource, encore une fois, grâce à CR7 qui a provoqué et transformé lui-même un penalty pour enfin faire le break (2-0, 62e).

En fin de rencontre, Varane s'ajoutait même à la liste des buteurs en reprenant parfaitement un corner de Fernandes pour inscrire son premier but sous les couleurs de Man United (3-0, 74e). Un bon résultat permettant aux hommes de Rangnick de garder un mince espoir de disputer la Ligue des Champions l'an prochain. Mais cela passera par un succès à Brighton, lors de la 36ème journée. De son côté, Brenford pourra assurer son maintien en Premier League contre Southampton, ce week-end.