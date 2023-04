Vidéo : la Twittosphère tremble pour le titre d’Arsenal

Plus de 11 ans que les Gunners attendaient ça. Ce dimanche, pour le compte de la 30e journée de Premier League, Arsenal a longtemps cru briser la malédiction sur les bords de la Mersey. Mais le club londonien a craqué sous la foudre de l’antre de Liverpool (2-2), au terme d’un match qui a tenu toutes ses promesses. Les joueurs de Mikel Arteta, avec leur équipe type, ont beaucoup souffert après avoir dominé avec la manière les 30 premières minutes de ce choc au Royaume de Sa Majesté. Ils gagnaient 2-0 mais se sont fait remonter 2-2 avec un but de Mohamed Salah et de Roberto Firmino. La course au titre est relancée car Manchester City, dauphin d’Arsenal, n’est plus qu’à 6 points des Gunners avec un match en retard et en plus de cela, le choc Manchester City-Arsenal est le 26 avril. Tout va se jouer dans les derniers instants et la Twittopshère n’est pas sereine pour le titre d’Arsenal !

