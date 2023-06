Le message émouvant de José Mourinho à Zlatan Ibrahimović

La suite après cette publicité

À 41 ans, Zlatan Ibrahimović a enfin décidé de mettre un terme à sa carrière. Et quand on se penche sur le CV du géant suédois, on ne peut qu’avoir le vertige. D’abord par rapport à sa longévité. L’attaquant de Malmö a commencé son parcours professionnel en 1999 ! Puis du point de vue de son palmarès, sensationnel. L’ancien buteur du PSG a notamment remporté le titre de champion dans quatre championnats différents.

Aux Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam, en Italie avec l’Inter de Milan et l’AC Milan, en Espagne avec le FC Barcelone puis en France avec le PSG donc. Logiquement, après l’annonce de sa retraite sportive, les hommages se sont succédés. L’un de ses plus grands mentors, José Mourinho, lui a fait honneur sur les réseaux sociaux en publiant plusieurs photos nostalgiques, accompagnées de nombreux émojis qui applaudissent.

